Precio del dólar en Venezuela HOY 20 de abril de 2026: Abre la semana con aumentos según el BCV

A la izquierda: Imagen ilustrativa de Benjamin Franklin, quien es la figura que representa el billete de 100 dólares estadounidenses. A la derecha, diferentes billetes de bolívares venezolanos (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para la apertura de la cuarta semana de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Se espera que la nueva ley de minas, aprobada por la Asamblea y firmada por la presidente Delcy Rodríguez , consiga la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralenticen la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY 20 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 481,21770000 bolívares venezolanos (VES) para este lunes 20 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el día anterior (480,25720000 bolívares)

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 568,51540295 bolívares.

568,51540295 bolívares. Yuan chino: 70,53909410 bolívares.

70,53909410 bolívares. Lira turca: 10,73079560 bolívares.

10,73079560 bolívares. Rublo ruso: 6,34001214 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 20 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 510,8016 para compra - 536,9844 para venta

510,8016 para compra - 536,9844 para venta Banesco: 507,3262 para compra - 506,9713 para venta

507,3262 para compra - 506,9713 para venta Banco Exterior : 496,5150 para compra - 552,6678 para venta

: 496,5150 para compra - 552,6678 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 517,6201 para compra - 557,0257 para venta

517,6201 para compra - 557,0257 para venta BanCaribe: 488,6486 para compra - 499,4928 para venta

488,6486 para compra - 499,4928 para venta Otras instituciones: 520,4525 para compra - 529,8248 para venta

Delcy Rodríguez anunció aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

Consulte aquí: Venezuela: protesta por aumento salarial resulta en represión

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Venezuela retoma relaciones con el FMI y se aceleran progresos para obtener créditos

El pasado jueves 16 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que retomarán relaciones con Venezuela, las cuales se habían suspendido desde 2019, cuando reconocieron el mandato de Juan Guaidó como el gobierno legítimo del país bolivariano,

El ahora reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.

Sin embargo, cabe acotar que el proceso para que el país pueda cumplir los requisitos para solicitar un crédito y hacer parte de estos foros económicos requerirá meses de esfuerzo y ofrecimiento de datos económicos certeros con su realidad nacional.

Se espera que el Banco Mundial también se una a esta retoma de relaciones, lo que podría abrir nuevas líneas de crédito para el país, que enfrenta graves dificultades económicas.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: