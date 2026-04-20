“Las comunidades rurales se sienten desprotegidas”: defensor de DD.HH en el municipio de El Zulia

Norte de Santander

Luego de los hechos de sangre ocurridos en el municipio de El Zulia, Norte de Santander la noche de este domingo 19 de abril, donde cuatro hombres fueron asesinados, los líderes de la región y defensores de DD.HH alzaron su voz exigiendo garantías para la población civil.

Luis Alberto García, defensor de DD.HH, resaltó en diálogo con Caracol Radio que “en menos de cinco días ya se registran seis homicidios. Lo de anoche es un mensaje de alerta, de preocupación“. Enfatizó además que dentro de las víctimas hay un menor de 17 años que fue ultimado con impactos de arma de fuego.

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Agregó García que “hoy las comunidades rurales se sienten desprotegidas, abandonadas y solas por las autoridades municipales” e indicó que en el municipio se viene presentando “violación sistemática al derecho internacional”.

Frente a lo indicado por el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien aseguró que la violencia del Catatumbo se ha trasladado a El Zulia, García indicó que “desde el año 2025 advertimos que se podía desencadenar el traslado del conflicto de la región del Catatumbo a la zona rural de El Zulia, la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander por la cercanía, por la confrontación”, recordando que El Zulia es zona limítrofe con el Catatumbo y esto sería punto clave para los actores alzados en armas.

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Hizo un llamado a las autoridades para que “avancen con las investigaciones, que avancen con toda la serie de inteligencia y que acompañen a la ciudadanía, al sector campesino que hoy se ve asfixiado por la violencia, el miedo y la zozobra, y más los procesos sociales. Estamos a seis días de elecciones a las Juntas de Acción Comunal y hay temor para los procesos de reunión, a los procesos de elección comunal”.