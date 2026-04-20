La Fundación Haceb abrirá su convocatoria del tradicional concurso de Palabras e Imágenes

Fundación Haceb abre convocatorias culturales para incentivar la creatividad y la lectura. Foto: Fundación Haceb

Medellín

La Fundación Haceb abrirá a partir del jueves, 23 de abril, y hasta el 23 de julio, la convocatoria del octavo concurso de “Palabras e Imágenes”, que para este año recibirá los relatos cortos, las imágenes, fotos e ilustraciones, sobre la temática central que será “El Legado”.

¿Por qué el legado?

Esta invitación permite una reflexión sobre lo que permanece y se transforma en el tiempo, por medio de las historias, los aprendizajes, la cultura, el territorio, la familia y el conocimiento.

Ana María Fernández Gómez, directora ejecutiva de la Fundación Haceb, explicó que “el legado es todo aquello que construimos con otros y que trasciende nuestra propia historia. Con este concurso queremos que cada participante explore qué quiere dejar, qué quiere recordar y qué quiere compartir a través de la palabra y la imagen”.

¿Qué requisitos se tienen en este concurso?

Los participantes deben entregar sus obras originales, inéditas y no pueden haber sido premiadas o reconocidas en otros espacios.

Para el caso de los microrrelatos, deben ser escritos con una extensión máxima de 200 palabras, mientras que las ilustraciones y fotografías deberán enviarse en alta resolución.

Cada uno de los interesados puede presentar hasta tres propuestas entre el 23 de abril y el 23 de julio del presente año.

Premiación en la Fiesta del Libro

Los reconocimientos a los ganadores se tienen previstos en la Fiesta del Libro del presente año, que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre en la zona norte de Medellín.

De esta manera se consolida este espacio como un punto de encuentro, creación, lectura y ciudad.

Además, la Fundación lanzará esta misma semana una plataforma en Instagram orientada a visibilizar el talento de los ganadores de todas las ediciones del concurso, ampliando el alcance de sus obras y proyectando su trabajo más allá del reconocimiento.

Día del Idioma

El lanzamiento de este concurso en la Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBo coincide con el Día del Idioma, bajo la alianza entre la Fundación Haceb y Fundalectura.

La Fundación participará con una agenda de talleres y actividades culturales en esta Feria Internacional, para presentar este concurso.

Biblioneveras

Este mismo espacio servirá para presentar el segundo concurso de Biblioneveras, con un conversatorio que reunirá a la escritora Irene Vasco, junto a ganadores de ediciones anteriores, y la intervención cultural de María del Sol Peralta, quien explorará los vínculos afectivos en la familia a través de la música y la literatura.

Las biblioneveras son neveras en desuso que se transforman en bibliotecas comunitarias.

Este año, su reconstrucción interior contará con la participación de soldados del Batallón de Ingenieros Número 4, General Pedro Nel Ospina, como parte de una iniciativa de apoyo.

Cada Biblionevera será entregada con una dotación de 150 libros, gracias a la alianza con el programa Bibliotecas Mágicas de la Corporación Te Creo, fortaleciendo así el acceso a la lectura en territorios rurales.

Este concurso específico, en su segunda versión, está dirigido exclusivamente a instituciones educativas rurales públicas del país.

Las instituciones interesadas deben presentar una propuesta clara sobre cómo integrarían la ‘Biblionevera’ a su entorno y cómo la dinamizarían como espacio de lectura.

El jurado evaluará criterios como la justificación del proyecto, los objetivos planteados, el nivel de participación comunitaria, la sostenibilidad y el impacto esperado.