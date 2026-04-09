SIC abre investigación a D1 por por la entrega de productos en mal estado y por doble cobro

Imagen de referencia sobre bono de Nequi para gastar en D1. / Getty Images

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra supermercados D1 luego de recibir 13.000 quejas contra esta empresa por la entrega de productos en mal estado o vencidos, fallas en los sistemas de pago electrónicos que habrían generado un doble cobro, así como incumplimientos en la entrega de pedidos.

La entidad afirmó que recibieron alrededor de 700 quejas por posibles incumplimientos en los estándares de calidad e idoneidad.

En cuanto a los incumplimientos en la entrega de pedidos, aseveró que tienen al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas.

Asimismo, aseveró que habría publicidad presuntamente engañosa, “al ofrecer productos con precios o descuentos que no coincidirían con los efectivamente aplicados, lo que podría inducir a error a los consumidores”.

En este mismo sentido, la entidad señaló que evidenciaron una omisión de información esencial en promociones, al no informar de manera completa condiciones relevantes como restricciones de la oferta o disponibilidad de unidades.

Hay que recordar que esta formulación de pliego de cargos no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada.

“En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente el derecho de defensa y contradicción de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley”, remató la SIC.