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¿Hubo riesgo real en incidente de aproximación de dos aviones sobre Bogotá? Experto lo explicó

Simón Cadavid, presidente de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del avión de Lufthansa que abortó su aterrizaje en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al coincidir con otro vuelo en la misma pista.

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¿Hubo peligro real con los aviones?

Cadavid explicó que el tema de las aproximaciones antes de aterrizar es complejo: “si vemos, ambos tienen la misma trayectoria, pero el avión de Qatar dio un giro más largo, mientras el de Lufthansa es más corto”.

Y es que la Aeronáutica Civil descartó cualquier riesgo para los vuelos o la ciudadanía, pues explicaron que la pista 32 Derecha estaba temporalmente fuera de servicio debido a la presencia de una tercera aeronave. Esa fue la razón por la que los dos aviones fueron redirigidos a la pista 32 Izquierda.

¿Cuál es el papel de los controladores?

El experto explicó que, dependiendo a las condiciones de viento o el tráfico en pista, los controladores pueden cambiar a los aviones de pista.

“Los controladores asignan la pista desde tiempo atrás, pero hay circunstancias que apremian, entonces le toca ver si cambian la pista, si lo permiten, si el piloto acepta o realizar la maniobra de sobrepaso”, indicó.

Infraestructura en pistas de Colombia

El presidente de Acdac fue claro en señalar la diferencia en los avances de la aviación y los de la infraestructura en Colombia.

“La aviación ha crecido a pasos agigantados, pero la infraestructura no la acompaña”, dijo.

Incidente de helicópteros sobre El Dorado

Finalmente, se refirió a los incidentes con helicópteros de las Fuerzas Militares que transitaron sobre el aeropuerto El Dorado. Destacó que esas situaciones de alerta pueden solucionarse con radares más modernos.

Escuche la entrevista completa aquí:

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