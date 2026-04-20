Aerocivil descarta riesgo en El Dorado: incidente entre dos aeronaves fue controlado sin peligro

La Aeronáutica Civil aclaró lo ocurrido en las últimas horas entre dos aeronaves de Lufthansa y Qatar Airways en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que se dirigían a la misma pista de aterrizaje.

Según la autoridad, durante la fase de aproximación, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente fuera de servicio debido a la presencia de una tercera aeronave. Por esta razón, todos los vuelos fueron redirigidos a la pista 32 Izquierda, incluyendo aeronaves de Qatar Airways y Lufthansa.

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Este ajuste operativo generó una reducción en la velocidad de las aeronaves, lo que disminuyó la distancia horizontal entre ambos vuelos. Sin embargo, la Aeronáutica subrayó que en todo momento se mantuvo una separación vertical “controlada y segura”.

En medio de la maniobra, la tripulación de Lufthansa decidió ejecutar un procedimiento de aproximación frustrada conocido como “go around” una acción estándar en la aviación mundial cuando las condiciones no son óptimas para aterrizar.

Tras el análisis técnico, la entidad concluyó que el hecho fue un evento operacional bajo control y que “en ningún momento representó una situación crítica ni un riesgo real” para pasajeros o tripulación.