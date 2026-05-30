Ocaña ya tiene nueva sede del Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Nueva sede del Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en Ocaña. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Norte de Santander

A partir del segundo semestre del 2026, los ocañeros podrán acceder al programa de Técnico Laboral Auxiliar en Cuidados a Pacientes, en la nueva sede del Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Cruz Roja Colombiana.

“Esto, representa un hito para la institución, que busca brindar a los jóvenes y adultos de la provincia de Ocaña herramientas académicas prácticas y de rápida inserción en el mercado laboral, enfocadas en la humanización y excelencia del cuidado de la salud”, indicó la Cruz Roja Colombiana, seccional Norte de Santander.

La Institución resaltó que durante los últimos 14 años, han transformando vidas en el departamento de Norte de Santander, logrando:

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1.190 estudiantes graduados.

431 estudiantes matriculados actualmente , quienes avanzan en su proyecto de formación técnico.

, quienes avanzan en su proyecto de formación técnico. Acreditación en el sector: A la fecha, la institución cuenta con la certificación ISO 9001 y un histórico de promociones que respaldan su experiencia: Técnico en Auxiliar de Enfermería (40 promociones), Administrativo en Salud (31), Salud Pública (8) y Seguridad Ocupacional (6).

Es de resaltar que en la actualidad, en los municipios de Cúcuta, Gramalote y Ocaña, el instituto oferta cinco carreras técnicas en el área de salud, para atender la demanda regional.

“Adicionalmente, el instituto se ha consolidado como un referente de educación continua, dictando 22 cursos de formación continua presenciales, 11 virtuales y 4 diplomados. Esta modalidad ha beneficiado a 5420 nortesantandereanos en los últimos años”.