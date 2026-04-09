Secuestran sobrino de líder social en el Catatumbo

Norte de Santander

Un nuevo caso de secuestro estremece la región del Catatumbo en medio de la violencia que ha permanecido en ese territorio en los últimos quince meses.

La Asociación Madres del Catatumbo denunció el secuestro del adolescente Yormai Sebastián Contreras Castillo, un joven con tan solo 16 años, sobrino de la lideresa Carmen García.

Los hechos según la organización social, se presentaron en la vereda Kilometro 25 entre el municipio de Tibú y la ciudad de Cúcuta, cuando la víctima fue abordada por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Por esta situación, tanto la líder como la agremiación a la que pertenece pidieron a los miembros de esa guerrilla, respeto por la vida del muchacho y el pronto retorno al seno de su hogar.

En menos de una semana, se han presentado dos casos de secuestro en la región, donde al parecer esa organización sería la responsable de los dos plagios.