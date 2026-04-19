Madres del Catatumbo continúan exigiendo la liberación de menor de edad secuestrado hace 12 días

Velatón por la pronta liberación de Yormai Sebastián Contreras, secuestrado en la región del Catatumbo. / Foto: Madres del Catatumbo.

Catatumbo

Desde la organización social “Madres del Catatumbo por la Paz”, continúan en Asamblea Permanente y haciendo un llamado a las autoridades de orden nacional y a los grupos alzados en armas, para que regrese a la libertad el menor de edad Yormai Sebastián Contreras, quien fue secuestrado el pasado 7 de abril en esta región del país.

“Las comunidades del municipio de Tibú, junto con la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, nos permitimos alzar la voz desde el sector de Kilómetro 25, en donde continuamos en asamblea permanente desde hace varios días, en medio de la angustia y la incertidumbre, exigiendo el pronto regreso del adolescente Yormay Sebastián Contreras Castillo, quien se encuentra retenido”, indicó esta organización a través de un comunicado.

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Además, indican que tienen temor por los operativos que adelanta la Policía Nacional desde la noche del pasado viernes 17 de abril en la zona.

“En las últimas horas, se ha recibido información que advierte sobre la posible realización de un operativo militar por vía aérea por parte del Estado colombiano en esta zona, en el que incluso existirían indicios del uso de bombardeos. Esta situación genera una profunda preocupación, ya que podría poner en grave riesgo la vida e integridad de las comunidades que permanecemos en el territorio”.

Hacen un llamando contundente a las autoridades para que no se vean vulnerados los derechos de la población que participa en esta Asamblea Permanente.

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“Es de conocimiento público que en este sector se encuentran concentradas madres, familias y comunidades provenientes de zona rural y de distintas veredas cercanas a Tibú y Kilómetro 25, quienes ejercen su legitimo derecho a la asamblea permanente en el marco de esta exigencia humanitaria. Cualquier acción militar en estas condiciones podría tener consecuencias irreparables para la población civil”.

Piden que, de ser necesario, se suspendan estas operaciones. “Desde este territorio, elevamos una alerta pública y un llamado urgente al Estado colombiano para que priorice la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades. En este contexto, resulta fundamental que se suspenda cualquier tipo de operativo militar que pueda generar afectaciones a la población civil, no solo en este lugar, sino en todos los territorios donde persisten situaciones similares”.

Concluyen pidiendo la pronta liberación de este menor de edad y de los demás secuestrados que se encuentran en la región del Catatumbo. “Reiteramos la necesidad de adoptar medidas humanitarias efectivas que permitan avanzar en la pronta liberación del menor y en la protección integral de las comunidades que hoy se encuentran en riesgo”.