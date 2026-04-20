Fabián Bustos sobre situación médica de Falcao: “Parece que tiene una fractura”

Millonarios quedó al borde de la eliminación al completar su cuarto partido consecutivo sin sumar una victoria en Liga, luego de caer 3-1 ante el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Además de la derrota y una pobre presentación futbolística, los azules sufrieron la baja de Falcao García en el cierre del primer tiempo, luego de sufrir un choque fortuito con el defensa Danny Rosero, quien en su intento de despejar una pelota, terminó impactando con su cabeza al Tigre, ocasionándole una conmoción cerebral y una molestia en la mandíbula.

Debido a la situación, Falcao fue traslado durante el entretiempo a un centro médico. Fabian Bustos, técnico del equipo, dio un primer parte sobre la situación del goleador histórico de la Selección Colombia.

“Falcao parece que tiene una fractura, al doctor ya le avisaron. Entre el pómulo y la oreja. Obviamente digo parece, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, se pudo escuchar en la transmisión de la rueda de prensa, justo cuando está finalizó.

A la espera de una nueva actualización médica, Falcao podría ser sometido a una cirugía en la misma ciudad de Cali. Por ahora continúa la incertidumbre sobre su condición médica.

¿Qué más dijo Bustos?

Balance de la derrota

“América es un muy buen equipo que ganó merecidamente, nosotros no hicimos el partido que teníamos pensado. Un equipo que maneja bien la pelota, que tiene mucha construcción, que nosotros también, en nuestro plan de juego tenía intención, tuvimos para convertir, en el segundo también tuvimos para convertir".

“Las ausencias es normal cuando no están algunos, no es poner excusas, creo que el plantel está a la altura, lo que sí es que justo los dos goles que nos convierten fueron a pelota parada con dos situaciones de córner que estábamos con un jugador menos, uno estaba Llinás afuera y en la otra estaba Falcao afuera. Justo estábamos en un momento que nos habían convertido mucho en pelota parada, lo habíamos trabajado y en la primera que tuvieron, que nosotros no estuvimos completo, los dos goles son así. Esto no es una excusa, porque no jugamos bien y cuando no jugamos bien todo es más difícil”.

“Estamos vivos en las dos competencias”

“Con el porcentaje de puntos que nosotros tenemos estaríamos dentro de los ocho, no lo estamos por los primeros cuatro partidos, teníamos 0 puntos cuando llegamos. Estamos fuera de los ocho por culpa nuestra, yo no voy a sacar responsabilidad, pero también estamos a un punto de los ocho, por nuestro trabajo, de los chicos, de todo el esfuerzo y de nosotros”.

“También estamos en un torneo que nadie pensaba, ni el 10 % de la gente pensaba que íbamos a jugar Sudamericana, porque estaba perdido el partido, era lo que se pensaba desde la prensa. Estamos en las dos competencias, para mí vivos, yo sé que vamos a seguir peleando, quedan dos partidos, hay equipos que estaban mucho más arriba nuestro que hoy están igual o tienen un punto menos, vamos a ir peleándola”.