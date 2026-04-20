Escándalo de corrupción de regalías: procesado fue trasladado de urgencia por síntomas cardiacos

Justicia

Gustavo Bolaños, uno de los procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de las regalías en Colombia, fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital de la República.

Según el informe médico de la doctora Fabiola Ivonne Maldonado Calvo, de la Fiscalía General de la Nación, Bolaños presenta síntomas cardíacos, además de una alta presión arterial.

“Acabamos de hacer la valoración y encontramos a una persona con cifras tensionales elevadas; están en un orden de 180/120. Él manifiesta que se ha tomado los medicamentos que le fueron ordenados para el manejo de la tensión”, señaló la doctora.

También dijo que entre los síntomas que presenta hay “sensación de palpitaciones, dolor irradiado y pérdida de fuerza del miembro superior izquierdo; es una condición médica que requiere una valoración en una institución de salud para el manejo de la tensión y para descartar cualquier evento cardíaco”.

El juez Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá le pidió que definiera la sugerencia en cuanto a la atención médica.

“La sugerencia es que sea trasladado a la red de salud para que tenga manejo de las cifras tensionales y para que se haga la valoración de la sintomatología”, dijo.

El fiscal, por su parte, pidió que la audiencia se aplazara hasta el próximo 21 de abril a las 8:00 de la mañana, teniendo en cuenta que Gustavo Bolaños tiene un papel determinante en la presunta red de corrupción que se habría apropiado de más de 496.000 millones de pesos de los recursos de las regalías de nueve departamentos, por lo que es necesario hacer la imputación incluyéndolo a él.

Atendiendo la solicitud del fiscal del caso y teniendo en cuenta la condición de salud de Bolaños, el juez aplazó la audiencia para este martes.

Fiscalía descubrió el entramado más grande corrupción de regalías en Colombia: 9 capturados

La Fiscalía General de la Nación descubrió uno de los entramados más grandes de corrupción en Colombia, relacionado con los recursos de las regalías.

Según se conoció en la mañana de este miércoles, la presunta red de corrupción habría utilizado la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de supuestas irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

¿En qué ciudades se hicieron las capturas de la presunta red de corrupción relacionada con los recursos del SGR?

Las capturas de las 9 personas fueron realizadas por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar).

La directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez, explicó que entre los capturados se encuentran el presunto creador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

¿Cómo se llevó a cabo el presunto desvío de los recursos y para qué serían utilizados originalmente?

“Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos. Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba”, señaló la fiscal.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la contratación habría violado los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.

También se conoció que se habrían apropiado indebidamente de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca.

“En el curso de la investigación también se conoció que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5 % del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)”, señaló Pérez.

¿Quiénes fueron las personas capturadas por su presunta participación en el desvío de recursos del SGR?

Los capturados fueron identificados como:

Gustavo Bolaño Pastrana

Emilia Álvarez Guerrero

Dayana Ramos Guerrero

Fredy Borelly Salazar

Andrés Sáez Miranda

Rafael Flórez Franco

Liliana Urán Germán

Javier Ramírez Marzola

Luis Soto Caraballo.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

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