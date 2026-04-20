“Estoy lista para el debate”: Paloma Valencia pide a Iván Cepeda nombrar compromisarios
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, aseguró que está a la espera de que se discutan las condiciones del debate con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió una vez más a la invitación de su contendiente Iván Cepeda para enfrentarse en un debate, junto con Abelardo de la Espriella.
Y cuestionó que, tras más de 40 horas del reto al debate presidencial, Iván Cepeda aún no ha nombrado compromisarios para discutir las condiciones del debate.
“Más de 40 Horas desde el reto de Iván Cepeda al debate, todavía no nombra los compromisarios. Estamos listos para hacer el debate, así él quiera acomodarlo y amañarlo para que le vaya bien”, dijo Valencia.
Y agregó: “Hay que hacer el debate, porque Iván Cepeda tiene que explicarle al país cuáles son sus posiciones sobre los grandes temas”.
Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo invitó a realizar un debate con todos los candidatos, incluyendo a los de centro, y rechazó que Cepeda no los invitara a esa convocatoria.
“No sorprende para nada, porque él sabe que lo que necesitan es la polarización, la confrontación, la rabia, el malestar. Eso es lo que quieren”, señaló.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...