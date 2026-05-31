La Selección Colombia está completa: Los 26 jugadores convocados al Mundial ya trabajan en Bogotá

James Rodríguez durante la concentración de la Selección Colombia en Bogotá / FCF.

Con la llegada de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Conference League con el Crystal Palace de Inglaterra, la Selección Colombia ya está completa en la capital del país.

Los 26 jugadores citados por el técnico Néstor Lorenzo para afrontar la Copa del Mundo ya están reunidos en Bogotá. Este viernes se cumplirá la primera práctica con todo el grupo, previo al juego del próximo lunes ante Costa Rica.

Además de los hombres del Crystal Palace, Muñoz y Lerma, uno de los últimos tres futbolistas en sumarse al grupo fue el atacante Jhon Arias, quien se unió a la concentración tras marcarle un doblete al Junior con Palmeiras en la Copa Libertadores.

La Selección Colombia se encuentra concentrada en Bogotá desde el pasado lunes 25 de mayo, desde entonces ha venido adelantando trabajos en el Estadio Metropolitano de Techo, alternando con algunos compromisos sociales en la ciudad.

Este lunes, en el estadio El Campín, la Selección Colombia disputará su penúltimo amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo, juego que, además, servirá de despedida del equipo del país. El encuentro será ante Costa Rica a partir de las 6:00PM.

Repase la nómina de convocados al Mundial

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas),

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Yerry Mina (Cagliari)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Johan Mojica (Mallorca)

Santiago Arias (Independiente)

Déiver Machado (Nantes)

Volantes:

James Rodríguez (Minnesota United)

Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros: