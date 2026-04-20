Autoridades impusieron medidas cautelares a 11 bienes vinculados a redes criminales en el Valle

La Policía en Cali anunció que, mediante un trabajo articulado entre la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), Interpol, la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de autoridades francesas, se logró un importante golpe contra las estructuras financieras del crimen organizado.

El operativo permitió la ocupación de 11 bienes inmuebles, avaluados en aproximadamente $3.240 millones, ubicados en el departamento del Valle del Cauca. Entre las propiedades se encuentran tres apartamentos tipo penthouse, seis parqueaderos, un lote y un local comercial.

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De acuerdo con las autoridades, estos bienes estarían relacionados con el patrimonio ilícito acumulado por Luis Alberto Zapata Sánchez, alias ‘El Negro Zapata’, así como por el círculo familiar de alias ‘Cerrillo’, exparamilitar y antiguo narcotraficante con nexos en el departamento de Putumayo.

Coronel Milton Melo, Subcomandante Policía Metropolitana Santiago de Cali dijo que las diligencias judiciales se llevaron a cabo en varios municipios del departamento donde se “materializaron medidas cautelares sobre 11 bienes inmuebles con fines de extinción de dominio en Cali, La Unión y Jamundí, avaluados en más de 3 mil millones de pesos, estas propiedades pertenecían a la estructura financiera de alias ‘El Negro Zapata’ un objetivo de alto valor y pieza clave en la conexión entre los ‘Rastrojos’ y la estructura residual de Jaime Martínez”.

Foto: Policía Metropolitana de Cali Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Cali Cerrar

La Policía recordó que alias ‘El Negro Zapata’ comenzó a ser reconocido como uno de los jefes financieros de la organización criminal ‘Los Rastrojos’. No obstante, según las investigaciones, también tendría nexos con el grupo armado organizado residual Estructura ‘Jaime Martínez’, donde presuntamente actuaba como facilitador del flujo de recursos provenientes de actividades ilícitas.

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Este resultado se suma a los obtenidos en el 2025, cuando las autoridades lograron la ocupación de 51 bienes inmuebles y 525 semovientes, valorados en más de $61.700 millones.