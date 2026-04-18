Palmira pide al próximo gobierno priorizar modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Palmira ha dejado de recibir más de 36.000 millones de pesos desde que el aeropuerto pasó a manos de la Aeronáutica Civil. Foto: Alcaldía de Cali.

Palmira

La modernización del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve al suroccidente del país, es una de las principales peticiones que hacen desde el Valle del Cauca para que sea priorizada por el próximo Gobierno Nacional.

La solicitud fue hecha por gobernantes y líderes gremiales del departamento en un documento entregado a los candidatos a la Presidencia, en el que se plantean proyectos clave para la región, entre ellos el de la terminal aérea. Piden avanzar en la nueva concesión, prevista para finales de 2026, mientras actualmente el aeropuerto permanece bajo administración de la Aeronáutica Civil.

“El año pasado tuvimos 7 millones de pasajeros y necesitamos la siguiente fase que es la modernización de nuestro aeropuerto, que no solamente presta los servicios a Cali, sino a todo el suroccidente colombiano, generando una competitividad de nuestro departamento”, señaló.

El mandatario insistió en que este proyecto debe ser una prioridad, teniendo en cuenta que desde que la terminal pasó a manos de la Aeronáutica Civil, el municipio ha dejado de recibir más de 36.000 millones de pesos.