Bus intermunicipal pierde el control y deja a 15 personas heridas tras su volcamiento en Palmira

El bus de servicio público se desplazaba en el sentido norte – sur a la altura del municipio de Palmira en la vía la Tinaja -Prodesal en el kilómetro 7 cuando se volcó, luego que el conductor perdiera el control.

Según informó el conductor a las autoridades, se encontró en la vía con un árbol y al intentar esquivarlo pierde el control, lo que termina en el volcamiento sobre la berma.

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El coronel Justo Alejandro Rivero Cubides jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para su atención.

“Tenemos 15 personas que fueron trasladadas para valoración. Esto es jurisdicción del municipio de Palmira donde tenemos este accidente de tránsito con este volcamiento lateral. Un microbús de la empresa Coopetrans de Tuluá. La hipótesis que se está manejando del accidente es que este vehículo se encuentra con un árbol, que por temas de lluvia y temas del clima cae sobre la vía, el conductor pierde el control”, detalló el coronel Rivero.