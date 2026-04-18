Nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN en zona rural del Catatumbo

Catatumbo

La comunidad del Catatumbo reportó que, durante las últimas horas, se han presentado fuertes enfrentamientos en zona rural de esta región.

Estos combates, al parecer, serían entre el ELN y el Ejército Nacional y tienen como epicentro los límites entre los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander.

La noche de este viernes 17 y madrugada del sábado 18 de abril, ha estado marcada por sobrevuelos y fuertes explosiones, que según describen los mismos campesinos de la zona, han estremecido la tierra. El hecho se presentó horas más tarde que el mismo Ejército reportara que fue hallada una piscina clandestina con hidrocarburos que habrían sido hurtados por el ELN, y que se encontraba acondicionada con artefactos explosivos como mecanismo de protección.

Según informó esta comunidad, cuando las unidades adelantaban la verificación del área para realizar la incautación del combustible y la posterior destrucción controlada de los artefactos explosivos, fueron atacadas por integrantes del ELN, generándose un combate directo.

Posteriormente, mientras el Ejército transitaba por la vía que comunica a la vereda Tres Bocas con el casco urbano de Tibú, fueron atacados con explosivos. Hecho que dejó a varios militares afectados por aturdimiento.

Las comunidades campesinas prevén un nuevo desplazamiento masivo, ante el recrudecimiento del conflicto durante los últimos días en la zona.