En Ocaña fue capturado alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio

Alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio del Estado Mayor. / Foto: Policía Nacional.

Norte de Santander

En un trabajo de inteligencia adelantado por las autoridades, se logró la captura en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, de Duver Ormazá Calderón conocido con los alias de “Oscar o Carrampla”, a quien las autoridades señalan como cabecilla financiero del Frente 12 Urías Rondón del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC.

Según lo dio a conocer la Policía Nacional, alias “Oscar” era requerido por los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado.

Más información Incautadas más de 3.000 unidades de medicamentos en Cúcuta

Este hombre está señalado de ser el responsable del cobro de extorsiones a palmicultores, ganaderos y empresas contratistas de Ecopetrol, a través de cuantías entre $50 a $100 millones de pesos.

Sus víctimas estarían ubicadas, principalmente, en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó.

Luego de su captura, alias “Oscar” fue dejado a disposición de las autoridades competentes.