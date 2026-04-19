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19 abr 2026 Actualizado 15:21

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Cúcuta

En Ocaña fue capturado alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio

Según las autoridades, es el responsable de intimidar a empresarios, ganaderos y palmicultores.

Alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio del Estado Mayor. / Foto: Policía Nacional.

Alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio del Estado Mayor. / Foto: Policía Nacional.

Alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio del Estado Mayor. / Foto: Policía Nacional.

Norte de Santander

En un trabajo de inteligencia adelantado por las autoridades, se logró la captura en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, de Duver Ormazá Calderón conocido con los alias de “Oscar o Carrampla”, a quien las autoridades señalan como cabecilla financiero del Frente 12 Urías Rondón del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC.

Según lo dio a conocer la Policía Nacional, alias “Oscar” era requerido por los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado.

Más información

Este hombre está señalado de ser el responsable del cobro de extorsiones a palmicultores, ganaderos y empresas contratistas de Ecopetrol, a través de cuantías entre $50 a $100 millones de pesos.

Sus víctimas estarían ubicadas, principalmente, en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó.

Luego de su captura, alias “Oscar” fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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