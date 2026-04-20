A la cárcel dos personas que habrían agredido a sus familiares en Soacha (Cundinamarca).

En hechos diferentes un hombre y una mujer habrían atacado a sus familiares en Soacha (Cundinamarca).

Justicia

Un juez envió a prisión a un hombre de 36 años y a una mujer de 34, quienes habrían violentado física y psicológicamente a sus familiares, en hechos diferentes ocurridos en Soacha (Cundinamarca).

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha les corrió traslado del escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Sin embargo, ambos se declararon inocentes.

Ante los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, en medio de las audiencias concentradas, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Esto, tras argumentar que los procesados representan un peligro para cada una de sus familias y podrían tomar represalias por el proceso penal que enfrentan.

Primer caso

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los hechos se presentó el 14 de abril en el barrio Simón Bolívar, donde un hombre habría agredido con un arma cortopunzante a su compañera sentimental, de 30 años, en las piernas y los brazos; luego la encerró durante ocho horas en una habitación del inmueble.

Segundo caso

El pasado 15 de abril, en una vivienda del barrio León XIII, una mujer habría ejercido violencia física contra su hija de 11 años en medio de una discusión. Al parecer, la golpeó con un palo en los brazos y las piernas.