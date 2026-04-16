A la cárcel pareja señalada de torturar a un menor de 2 años en Medellín

Medellín

Tras una operación relámpago, en menos de 15 días la Policía Nacional logró la captura de una mujer de 26 años y un hombre de 24, señalados como presuntos responsables de maltrato físico en contra de un niño de tan solo dos años. Los implicados en este proceso resultaron ser la madre y el padrastro del menor, quienes fueron detenidos bajo los cargos de violencia intrafamiliar agravada en la capital antioqueña.

Las alarmas de las autoridades competentes se encendieron el pasado 1 de abril de 2026, con una llamada a la línea 123 se reportó el ingreso de un menor a un centro asistencial de Medellín, que registraba evidentes signos de tortura.

Ante este caso evidente de violencia intrafamiliar, la progenitora intentó desviar la atención de los médicos asegurando que las lesiones se debían a una supuesta intoxicación. A pesar de estas declaraciones las autoridades activaron de inmediato los protocolos de policía judicial, ante las inconsistencias del relato y la gravedad de las heridas del pequeño.

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El trabajo minucioso de la Unidad Básica de Investigación Criminal desmanteló el testimonio de los supuestos agresores, que tras el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, confirmó que el niño de tan solo 2 años presentaba inflamación severa en los ojos, hematomas en todo el cuerpo y lesiones en el rostro que pusieron en riesgo su vida. Estos ataques habrían ocurrido de manera recurrente al interior de una habitación en un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad.

Fueron las contundentes pruebas, presentadas por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió que un juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos adultos.

Mientras los presuntos responsables enfrentan la justicia por este aberrante caso, el pequeño ha quedado bajo la custodia de su tía materna, y seguirá un proceso de restablecimiento de derechos bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Por su parte, la Policía Nacional destaca la efectividad de la denuncia ciudadana y la rapidez de la respuesta institucional, para proteger a las víctimas más vulnerables en entornos urbanos de alto riesgo, sobre todo los menores de edad.