Vías afectadas, inundaciones y 12 municipios en alerta roja, dejan las lluvias en Santander

Las lluvias en Santander continúan generando emergencias en varias provincias, según el más reciente pronunciamiento de las autoridades desde la sala de crisis, han atendido más de 50 emergencias en las últimas horas.

Las precipitaciones han provocado afectaciones especialmente en las provincias de Vélez, Yariguíes y la provincia Comunera, donde se reportan daños en corredores viales y dificultades de movilidad.

Uno de los casos más críticos se presenta en el municipio de La Belleza, donde se registró la pérdida de parte de la calzada en la vía que conduce hacia Jesús María. En este mismo sector, una ambulancia sufrió un accidente, dejando como saldo una persona lesionada.

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En el municipio de Sucre, las lluvias han dejado a varias comunidades campesinas incomunicadas debido al deterioro de las vías terciarias, mientras que en Simacota se reportó la afectación de un puente peatonal tras una creciente súbita.

La situación también es compleja en Gámbita, donde se han presentado daños en el corredor vial hacia Arcabuco a causa de crecientes súbitas de cuerpos hídricos, lo que ha incrementado el riesgo para los habitantes y transportadores de la zona.

Las autoridades anunciaron que se adelanta la articulación con los consejos municipales de gestión del riesgo para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades, con el fin de desplegar atención oportuna.

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Entre las medidas previstas está el envío de maquinaria amarilla para recuperar la movilidad de las comunidades, en los sectores más afectados.

Actualmente hay 12 municipios en alerta roja por riesgo de deslizamientos de tierra, principalmente en el sur del departamento, en la provincia de Vélez. Entre los municipios en mayor riesgo se encuentran Florián, La Belleza, Sucre, Vélez, Jesús María y Albania.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan un llamado a la comunidad para atender las recomendaciones durante estos días de lluvias, con el fin de prevenir emergencias mayores.