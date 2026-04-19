El llamado del monseñor Luis Augusto Campos tras su posesión como nuevo arzobispo de Bucaramanga

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En medio de la solemnidad de la eucaristía de posesión canónica, celebrada este sábado 18 de abril en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia de Bucaramanga, el nuevo arzobispo, monseñor Luis Augusto Campos Flórez, entregó un mensaje reflexivo sobre el rumbo que debe asumir la iglesia en la región.

En su primer mensaje ante la comunidad, el prelado advirtió que una iglesia sin la centralidad de Cristo corre el riesgo de caer en el triunfalismo o en la desesperanza. “Sin la cruz y la resurrección, la iglesia se paraliza o pierde horizonte”, expresó, al insistir en que la fe debe traducirse en renovación constante.

Los tres “imágenes” de la iglesia del nuevo arzobispo de Bucaramanga:

En su homilía, Luis Campos, quien llega tras ser el obispo de la Diócesis de San Gil y Socorro, planteó tres imágenes, o los tres rostros clave de la iglesia.

La primera, iglesia de la pascua como “comunidad elegida, bendecida por Dios” , llamada a vivir en unidad, evitando divisiones y protagonismos individuales que desdibujen su esencia colectiva.

, llamada a vivir en unidad, evitando divisiones y protagonismos individuales que desdibujen su esencia colectiva. La segunda, como una “comunidad navegante” , que enfrenta dificultades internas y externas, como la violencia, la corrupción o las divisiones, pero que no debe perder el rumbo. En ese punto, lanzó una de sus reflexiones centrales: cuestionó si la iglesia ha intentado avanzar “sin Jesús a bordo”, e invitó a retomar su guía para no sucumbir ante la incertidumbre.

, que enfrenta dificultades internas y externas, como la violencia, la corrupción o las divisiones, pero que no debe perder el rumbo. En ese punto, lanzó una de sus reflexiones centrales: La tercera, la iglesia como “comunidad servidora”, subrayando que el cuidado de los más vulnerables no es opcional, sino una obligación fundamental. “Nunca puede faltar la atención a los más frágiles”, afirmó.

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El nuevo arzobispo también instó a la Arquidiócesis a salir hacia “nuevas orillas”, juveniles, culturales, sociales y digitales, para anunciar el evangelio con mayor creatividad y compromiso, en contextos donde, dijo, hay una creciente falta de sentido y esperanza.

Con este mensaje, Luis Augusto Campos Flórez marcó el tono de su nuevo liderazgo pastoral en la capital santandereana, enfocado, según sus palabras, en la “renovación espiritual, la unidad eclesial y una iglesia más cercana a las realidades de la sociedad”.

El monseñor Luis Augusto Campos fue designado por el papa León XIV

El Papa León XIV fue quien designó el pasado 24 de febrero, al nuevo arzobispo, luego que hace algunos meses el titular de la curia, Ismael Rueda Sierra renunciara porque cumplió 75 años, la edad límite del servicio pastoral.

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Nació el 23 de agosto de 1958 en Bogotá; realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor de San José de la Arquidiócesis de Bogotá entre 1976 y 1982.

Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1982 por el cardenal Aníbal Muñoz Duque. Estudió Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, y continuó estudios filosóficos en el Instituto Católico de París.