Montería

A través de un comunicado, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) rechazó presuntas intimidaciones contra uno de sus funcionarios en zona rural de Montería. Los hechos se habrían presentado recientemente en el sector de Nueva Lucía, donde estaría adelantando labores misionales de carácter administrativo y catastral.

“El funcionario de la Dirección Territorial Córdoba –debidamente identificado y en ejercicio de sus funciones- fue interpelado por un sujeto que cuestionó su presencia en la zona y le indicó que no podía continuar con su trabajo en favor de las víctimas, generando una situación de presión que obligó a suspender la comisión y retornar al casco urbano como medida preventiva”, estableció la URT.

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“La URT reitera que sus actuaciones en territorio se realizan en el marco de la ley, con el propósito de garantizar los derechos de las personas afectadas por despojo y abandono forzado de tierras. Asimismo, hace un llamado a las autoridades para esclarecer estos hechos y se brinden las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de nuestra labor institucional”, puntualizó.

Frente a lo ocurrido, Caracol Radio consultó con la Policía Metropolitana de Montería, de donde se informó que aún no han conocido denuncia relacionada con el caso.