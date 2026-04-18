Ejército destruyó seis laboratorios para el procesamiento de coca en el sur de Córdoba

Montería

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, unidad orgánica de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, habrían logrado el hallazgo y destrucción controlada de seis laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, presuntamente pertenecientes al grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo que delinque en esta sección del país. El hallazgo se habría registrado en la zona rural de Tierralta, Córdoba.

“La ofensiva se registró en los sectores La Mina y Bocas de Crucito, en jurisdicción del municipio de Tierralta. Estos laboratorios estaban construidos de manera artesanal y en su interior tendrían almacenados insumos líquidos y sólidos para la producción del alcaloide”, establecieron las fuerzas militares.

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“Entre el material ubicado los uniformados encontraron más de 600 galones de gasolina, 84 canecas, más de 60 kilos de hoja de coca, 185 galones de ACPM y varios bultos de cemento, cal, amoniaco y urea, además de otros elementos para el desarrollo de la actividad ilegal”, agregó el Ejército.

Finalmente, las autoridades revelaron que esta operación no dejó capturas, pero habría permitido una afectación económica a la estructura armada ilegal de más de 140 millones de pesos, correspondientes al valor de los insumos incautados.