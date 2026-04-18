Asesinan en Cali a funcionaria de Parques Nacionales Naturales

Cali

Hay conmoción en Cali por el asesinato de una funcionaria de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en hechos ocurridos en el barrio Antonio Nariño, en el oriente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Loren Liseth Osorio Mera, de 36 años, quien se desempeñaba como guardaparques en el corregimiento de Pance.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer fue agredida con arma blanca cuando se encontraba atendiendo un establecimiento comercial familiar, en medio de un presunto hurto.

“Mi hermana estaba cuidando el negocio de mi mamá. Llegó un tipo en bicicleta, delgado, entró al establecimiento e intentó robarla. Mi hermana forcejeó y el hombre, con un arma cortopunzante, la hirió en el tórax. Fue una sola herida. Se desangró y nadie la auxilió”, relató Daniela Osorio Mera, hermana de la víctima.

A través de un comunicado, Parques Nacionales Naturales de Colombia lamentó la muerte de Loren Liseth y destacó su compromiso con la conservación ambiental, su calidad humana y su vocación de servicio. Asimismo, expresaron su solidaridad con la familia y la comunidad de guardaparques.

Las autoridades en Cali adelantan labores investigativas, así como el análisis de cámaras de seguridad del sector, para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de este crimen.