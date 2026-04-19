Derrumbes en el norte del Cauca afectan captación de agua potable en Cali

En las últimas 48 horas, Santiago de Cali ha enfrentado interrupciones en el servicio de agua potable, una situación que ha generado inquietud entre la comunidad. La causa principal es porque en el departamento del Cauca, donde múltiples derrumbes han afectado la calidad del agua del río Cauca, principal fuente de abastecimiento para la capital del Valle.

Las Empresas Municipales de Cali EMCALI, informaron que este sábado nuevamente fue suspendida la captación de agua potable del río Cauca debido a deslizamientos registrados en los municipios de Miranda y Caloto. Estos eventos generan contaminación por lodo, sedimentos y material de arrastre, lo que deteriora la calidad del agua antes de llegar a Cali.

La situación se agravó durante el sábado, ya que el reservorio fue utilizado el viernes 17 para mantener el servicio en la ciudad, lo que redujo la capacidad de respuesta ante una nueva contingencia. En consecuencia, en varios sectores se registró baja presión e incluso ausencia total del servicio.

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De acuerdo con EMCALI, cuando estas cargas contaminadas llegan a las bocatomas de las plantas de tratamiento de agua potable, se hace imposible adelantar el proceso de potabilización en condiciones normales.

“Nos han dado la noticia de que existen más de 50 derrumbes en el norte del Cauca y que el río Palo, que es uno de los tributarios del río, antes de bocatoma, viene con alta turbiedad”, explicó Juan Felipe Moreno, profesional operativo de la unidad de producción de agua potable. Según indicó, esta situación fue detectada por el sistema de alerta temprana aproximadamente cuatro horas antes de que el agua llegara a la captación.

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Una vez identificados los niveles de turbiedad por encima de los valores permitidos, EMCALI tomó la decisión de suspender la captación para garantizar la calidad del agua suministrada a los usuarios.

“De una manera responsable, se detiene el proceso, se espera que pasen estos picos de turbiedad y se pueda restablecer nuevamente el servicio”, recalcó el ingeniero Moreno.

Aunque inicialmente se estiman suspensiones de entre tres y cuatro horas, estas pueden prolongarse mientras las condiciones del agua no permitan su tratamiento adecuado.

El cierre afecta principalmente a las plantas Río Cauca y Puerto Mallarino, que abastecen cerca del 70 % de la población de Cali, mientras que, las plantas Río Cali, Reforma y La Ribera continúan operando con normalidad.

Durante la contingencia, EMCALI ha priorizado el suministro de agua mediante carrotanques en las zonas más afectadas, especialmente en el sur y áreas de expansión de la ciudad, que suelen ser las últimas en abastecerse de la red.

De esta manera, barrios como Bochalema, Ciudad Jardín, El Ingenio, El Caney y Ciudad Pacífica han recibido apoyo ante la suspensión del servicio.