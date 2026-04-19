Policía incauta media tonelada de cocaína en la vía Panamericana entre Cauca y Valle

Piendamó, Cauca

En un operativo sobre la vía Panamericana, la Policía Nacional incautó 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un tractocamión en el corredor que conecta a Cauca con el Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Tunía, jurisdicción del municipio de Piendamó, donde los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron el vehículo, que cubría la ruta Nariño – Valle del Cauca y que aparentemente movilizaba chatarra.

Durante la inspección, los uniformados encontraron dos compartimientos metálicos acondicionados en la estructura del camión, en cuyo interior estaban escondidos múltiples bloques prensados con el alcaloide.

El comandante de la Policía en el Cauca, coronel Gerson Bedoya, explicó que “con este resultado se sacan del mercado más de 100.000 dosis, avaluadas en cerca de 2.500 millones de pesos”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, advirtió que el cargamento podría estar relacionado con estructuras ilegales que delinquen en este corredor vial, entre ellas la ‘Segunda Marquetalia’.

El conductor del tractocamión fue capturado y junto con la droga incautada y el vehículo, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.