Paloma Valencia responsabiliza la “paz total” por aumento de secuestros en el suroccidente

Tras los recientes secuestros registrados en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, entre ellos los de cuatro jóvenes y una mujer, la candidata presidencial Paloma Valencia responsabilizó a la “Paz Total” por el aumento de estos hechos en el suroccidente del país.

Le interesa: Paloma Valencia exige explicaciones por reunión de Petro con abogado de “Papá Pitufo”

Desde Cali, la aspirante aseguró que el candidato Iván Cepeda, a quien señala como uno de los impulsores de esta política, debe responder ante la región por sus efectos en materia de seguridad.

“Lo que está pasando en el suroccidente del país es absolutamente aberrante. Iván Cepeda, que es el papá de la paz total, debiera responderle a esta región por la cantidad de secuestros que han crecido más de 110%. Ahora son jóvenes que se los quitan a sus familias. Muchos de los que han secuestrado en Jamundi aparecen días después muertos”, afirmó Valencia.

Lea también: Buscan a menor de 17 años que fue arrastrado por el río Frayle, en Candelaria, Valle del Cauca

La candidata también alertó sobre el aumento del reclutamiento de menores y los recientes atentados en Cali, los cuales, según la senadora, son producto de la “paz total”.