Paloma Valencia exige explicaciones por reunión de Petro con abogado de “Papá Pitufo”

La aspirante del Centro Democrático advirtió que el mandatario debe responder por sus posibles vínculos con el entorno del señalado “zar del contrabando”.

Cali

Desde Cali, la candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la supuesta reunión secreta que habría sostenido el presidente Gustavo Petro con Gonzalo Boye Tuset, abogado de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, revelada recientemente por Revista Cambio.

La aspirante del Centro Democrático calificó el hecho como “gravísimo” y advirtió que el mandatario debe responder por sus posibles vínculos con el entorno del señalado “zar del contrabando”, enfatizando en la necesidad de explicar qué se habría derivado de ese encuentro ocurrido en 2024.

“Es gravísimo que esté saliendo a la luz del día lo que ha pasado con la campaña de Gustavo Petro, porque resulta que las reuniones con el abogado de papá Pitufo, el mayor contrabandista de Colombia, no eran solamente con sus funcionarios que le ofrecían beneficios, sino que hay reuniones con el propio presidente de la República. Creo que el presidente tiene que dar explicaciones”, afirmó.

Valencia también exigió al jefe de Estado mostrar el supuesto video en el que, según Petro, queda en evidencia que se devolvió el dinero que alias “Papá Pitufo” intentó ingresar a su campaña presidencial.

Finalmente, la candidata aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría usando la polémica con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa sobre su visita a Manta como una cortina de humo para desviar la atención de este escándalo.