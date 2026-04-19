MinDefensa confirmó que CIA no tiene información de posible plan para atentar contra Iván Cepeda

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, en diálogo con funcionarios de la CIA en Colombia, ese órgano de inteligencia no tiene información sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

Además, señaló que los organismos de inteligencia adscritos a MinDefensa tampoco tienen información al respecto. Esto iría en contravía de la información inicial divulgada por el presidente Gustavo Petro.