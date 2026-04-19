Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 abr 2026 Actualizado 02:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

MinDefensa confirmó que CIA no tiene información de posible plan para atentar contra Iván Cepeda

Esto iría en contravía de la información inicial divulgada por el presidente Gustavo Petro.

Iván Cepeda

Iván Cepeda

Iván Cepeda

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, en diálogo con funcionarios de la CIA en Colombia, ese órgano de inteligencia no tiene información sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

Además, señaló que los organismos de inteligencia adscritos a MinDefensa tampoco tienen información al respecto. Esto iría en contravía de la información inicial divulgada por el presidente Gustavo Petro.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir