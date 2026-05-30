Veinte muertos en un accidente de camión en Afganistán

Un hombre traslada a una niña herida a un hospital para recibir tratamiento después de que un camión que transportaba familias afganas volcara en Jalalabad el 30 de mayo de 2026. Un camión volcó en el este de Afganistán el 30 de mayo, causando la muerte de 18 personas a bordo, entre ellas 10 niños, según informó un funcionario provincial a la AFP. (Foto de Aimal Zahir / AFP) / AIMAL ZAHIR

Veinte personas, entre ellas doce niños, murieron al volcar el camión en el que viajaban este sábado en el este de Afganistán, según un nuevo balance comunicado a la AFP por el portavoz del gobernador de la provincia de Lagmán, Abdul Malik Niazay.

El vehículo transportaba a familias afganas que regresaban desde Pakistán. El accidente ocurrió en la carretera entre Jalalabad (este) y Kabul, la capital.

“Un camión volcó, y 20 personas murieron”, entre ellas cinco mujeres, tres hombres y 12 niños, dijo el portavoz la tarde del sábado. El balance anterior era de 18 muertos.

Además, 33 personas resultaron heridas en el accidente, según el balance actualizado.

En el hospital de Jalalabad, un periodista de AFP vio a niños y también a mujeres y hombres heridos, de todas las edades.

Personas heridas reciben tratamiento en un hospital tras el vuelco de un camión que transportaba familias afganas en Jalalabad, el 30 de mayo de 2026. Un camión volcó en el este de Afganistán el 30 de mayo, causando la muerte de 18 personas a bordo, entre ellas 10 niños, según informó un funcionario provincial a la AFP. (Foto de Aimal Zahir / AFP) / AIMAL ZAHIR Ampliar Personas heridas reciben tratamiento en un hospital tras el vuelco de un camión que transportaba familias afganas en Jalalabad, el 30 de mayo de 2026. Un camión volcó en el este de Afganistán el 30 de mayo, causando la muerte de 18 personas a bordo, entre ellas 10 niños, según informó un funcionario provincial a la AFP. (Foto de Aimal Zahir / AFP) / AIMAL ZAHIR Cerrar

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, se dijo “profundamente entristecido”.

Pakistán ha endurecido recientemente su política hacia los migrantes y refugiados afganos en su territorio.

Desde principios de año, 447.400 afganos han regresado desde Pakistán, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estas familias suelen viajar en camiones que transportan las pertenencias que han podido llevar consigo desde Pakistán.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Afganistán debido al mal estado de las carreteras tras décadas de conflictos, la conducción temeraria y la falta de regulación.