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17 abr 2026 Actualizado 13:53

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La cantautora, bailarina y actriz brasileña Anitta lanza su séptimo álbum de estudio ‘EQUILIBRIVM’

El pasado 10 de abril presentó su nueva colaboración junto a Shakira en “Choka Choka”.

Anitta at the 2024 MTV Video Music Awards held at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)

Anitta at the 2024 MTV Video Music Awards held at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images) / Gilbert Flores

Anitta at the 2024 MTV Video Music Awards held at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)

Matheo

Este viernes, la cantautora, bailarina, actriz y presentadora de televisión brasileña, Anitta, lanzó su séptimo trabajo discográfico ‘EQUILIBRIVM’.

Este nuevo disco cuenta con la colaboración “Choka Choka”, junto a la colombiana Shakira, lanzada el pasado 10 de abril como primer sencillo del álbum.

“Choka Choka” mezcla funk y samba en portugués y español e incorpora inspiración de tradiciones indígenas.

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La propuesta visual del sencillo hace referencia al Quarup, un ritual que celebra la memoria ancestral mediante la danza y la alegría.

‘EQUILIBRIVM’ es un “proyecto que ofrece reflexiones sobre la espiritualidad, el amor, la fe y el empoderamiento femenino”, afirma el comunicado.

En él, la estrella del pop “presenta canciones que son el resultado directo del proceso de autodescubrimiento que ha vivido desde mediados de 2022, cuando comenzó a reflexionar sobre el equilibrio entre cuerpo, mente y alma”.

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Incluye varios géneros musicales del Brasil, como la MPB (Música popular brasileña), la samba, la bossa nova y el funk, además del reggae, el afrobeat e influencias latinas.

Al igual que incluye samples de samba de roda y cantos de religiones afrobrasileñas, fusionados con elementos contemporáneos de pop y rap.

‘EQUILIBRIVM’ fue grabado casi en su totalidad, en el estudio casero de Anitta, en su natal Río de Janeiro.

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