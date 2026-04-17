La actriz y cantante argentina Tini anuncia concierto en Colombia en el marco de su gira ‘Futttura’

MADRID, SPAIN - MAY 20: Tini Stoessel attends the El Corte Inglés 'New' campaign presentation at the El Corte Ingles store Castellana on May 20, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) / Carlos Alvarez

La cantante, actriz, bailarina y modelo argentina Tini anunció su regreso a Bogotá el 18 de septiembre, en el marco de su gira ‘Futttura’.

La última vez que la estrella del pop estuvo en nuestro país fue el 25 de agosto en el Movistar Arena.

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La argentina también se estará presentando en México, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Ecuador.

Tini comenzó su carrera como actriz infantil, participando en la serie de televisión ‘Patito Feo’.

Alcanzó la fama por su papel protagónico en la telenovela de Disney Channel Latinoamérica, ‘Violetta’, que se convirtió en un éxito internacional y la consagró como ídolo juvenil.

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Fuera de la música, Tini ha prestado su voz a personajes en versiones dobladas de las películas animadas ‘Monsters University’ y UglyDolls: Extraordinariamente feos’.

Además, fue jueza y asesora en las versiones argentina y española del reality musical. ‘La Voz’.