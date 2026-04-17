Gusi lanza “Vallenato Social Club”, un homenaje histórico al género colombiano

Gusi, cantautor y productor colombiano cinco veces nominado al Latin GRAMMY, presenta “Vallenato Social Club”.

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Concebido como un espacio de encuentro entre generaciones, estilos y trayectorias, esta producción marca un hito en la historia reciente del vallenato al celebrar y proyectar el sonido que define la identidad musical de Colombia.

Más que un disco, “Vallenato Social Club” se plantea como un espacio simbólico donde confluyen las raíces tradicionales y las nuevas corrientes del vallenato.

En este recorrido conviven el son, la puya, el paseo y el merengue con sensibilidades contemporáneas que dialogan con el pop latino y otras sonoridades actuales.

Gusi asume el rol de productor, creando canciones con la esencia de cada invitado, reafirmando que el vallenato es un género vivo y en constante evolución.

El álbum cuenta con la participación de Elder Dayán Díaz, Alfredo Gutiérrez, Jean Carlos Centeno, Luifer Cuello, Iván Villazón, Jorge Celedón, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Diego Daza, José Martín Bernier, Felipe Peláez y Peter Manjarrés.

Cada uno aporta su estilo y trayectoria en un ejercicio artístico que trasciende la colaboración para convertirse en un testimonio cultural.

El focus track del proyecto es “Merenguito”, interpretado junto a Iván Villazón, una canción que captura la esencia romántica y festiva del álbum.

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La canción narra un amor a primera vista desde la emoción y la espontaneidad, convirtiéndose en la carta de presentación de este trabajo.

El proceso creativo se extendió durante dos años, con Gusi recorriendo ciudades clave como Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, Medellín y Bogotá para encontrarse con cada artista en el estudio de grabación.

El componente audiovisual complementa la propuesta con videoclips que muestran la construcción de cada canción, cápsulas tipo bitácora y un documental final que recoge la mirada de cronistas y juglares sobre el origen y legado del vallenato.

“Vallenato Social Club” es mucho más que un álbum: es un punto de encuentro que honra las raíces, une generaciones y proyecta el vallenato hacia nuevos horizontes.