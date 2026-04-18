Pablo Peirano sobre un posible regreso a Santa Fe: “No siempre es fácil de coincidir”

El entrenador uruguayo Pablo Peirano habló en los micrófonos de El VBar Caracol sobre su presente profesional y los acercamientos que ha tenido con varios equipos del fútbol colombiano, luego su salida de Nacional de Montevideo.

Peirano confirmó que ha despertado interés en el mercado del fútbol colombiano y que varios clubes han consultado por su situación:

“He tenido más de un llamado luego de salir de Nacional. Me han llamado de Colombia preguntando por mi trabajo y por los resultados, y tres equipos han tenido más acercamientos que otros. Deportivo Cali fue uno en su momento, Jaguares de Córdoba fue otro y después hubo otro que, no quiero nombrar, porque todavía no han definido la situación, pero preguntaron en qué condiciones estamos dispuestos a trabajar”.

Ante la insistencia del director de El VBar Caracol, Diego Rueda, sobre si ese tercer equipo era Atlético Bucaramanga, el técnico no lo negó y reconoció contactos:

“Ellos han preguntado por nosotros, por el tema del trabajo y otros equipos también para esta mitad de año”.

Le puede interesar: ¡Luis Díaz, virtual campeón de la Bundesliga! Dortmund perdió y Bayern Múnich espera la coronación

El entrenador también fue consultado sobre un posible regreso a Independiente Santa Fe, teniendo en cuenta su buena relación con el presidente Eduardo Méndez. Sin embargo, fue claro al señalar que no ha habido acercamientos formales.

“No me han llamado. Lo que te puedo decir es que la relación con Eduardo es muy buena por un tema de respeto y de trabajo. El club estaba en una situación difícil, tanto en lo deportivo como en lo económico, y junto con él, los jugadores y todo el plantel intentamos darle una forma. Ahí quedó una muy buena relación”, señaló.

Sobre la posibilidad de volver al conjunto Cardenal, Peirano dejó abierta la puerta, aunque aclaró que depende de varios factores.

“Uno va viendo opciones de trabajo y muchas veces puede coincidir con el equipo o no. Para volver a juntarse se tienen que dar muchas cosas, y no siempre es fácil que coincidan”, mencionó.

Le puede interesar: América vs. Millonarios, partidazo por la fecha 17 de la Liga Colombiana: hora y cómo seguir EN VIVO

Finalmente, el uruguayo analizó el rendimiento reciente de Santa Fe en la Copa Libertadores, especialmente en su duelo ante Peñarol.

“Contra Peñarol, los uruguayos se cerraron bien, mientras que Santa Fe buscó por todos los medios. Tuvo ocasiones para convertir, pero Peñarol hizo un partido inteligente, más largo. En la Copa, todos los partidos son difíciles, porque están los mejores de la competencia” concluyó el estratega en los micrófonos de El VBar.