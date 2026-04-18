Instalan la Mesa de reactivación económica de Santa Marta y del Magdalena

Santa Marta

La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Asocapitales y la Superintendencia de Sociedades, en articulación con entidades del orden nacional, regional y local, avanzaron en la definición de acciones para la reactivación económica del corredor turístico de la Troncal del Caribe, uno de los principales ejes productivos del departamento.

Durante la jornada, se socializó la oferta institucional de entidades como la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena, Asocapitales, Cámara de Comercio, Superintendencia de Sociedades, Parques Nacionales, Departamento de Prosperidad Social, Fundemicromag, Cotelco, Banco Agrario, Finagro, Fondo Nacional de Garantías, Cajamag, Indetur, Undeco, Alta Consejería de la Sierra Nevada y la Zona Rural, Invías, Cámara de Comercio, entre otros gremios e instituciones aliadas. Así como la oferta presentada por el representante a la Cámara por el Magdalena, Hernando Guida.

El espacio se desarrolló con base en el diagnóstico situacional del impacto económico en el corredor Tayrona y su área de influencia, elaborado por la Cámara de Comercio junto a gremios y aliados, el cual evidenció afectaciones derivadas del cierre del Parque Nacional Natural Tayrona y de las condiciones climáticas registradas entre febrero y marzo.

De acuerdo con este análisis, este panorama generó pérdidas superiores a los $18 mil millones mensuales, afectando sectores como el turismo, el comercio y los servicios. Asimismo, se identificó una afectación sobre 13.110 empleos formales directos, reflejando su efecto en miles de familias del territorio.

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Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar señaló que “Desde la entidad reconocemos que la magnitud del impacto en el corredor turístico de la Troncal del Caribe exige una respuesta articulada y oportuna, con enfoque territorial. Acompañamos este esfuerzo interinstitucional para generar confianza, fortalecer la sostenibilidad empresarial y facilitar herramientas que contribuyan a la recuperación del tejido productivo”.

Para Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena “La articulación entre el sector público, privado y las comunidades es fundamental para recuperar la dinámica económica del corredor y avanzar en soluciones sostenibles para esta zona. Desde la Cámara de Comercio, junto con la Alcaldía, se liderará la secretaría técnica para hacer seguimiento a esta hoja de ruta durante los próximos 18 meses”.