Doble calzada Ciénaga – Barranquilla arranca su construcción el lunes 20 de abril

Magdalena

La construcción de la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla comienza a tomar forma con el inicio de su primera fase, un tramo de 3,2 kilómetros que conectará la nueva variante de Ciénaga con el sector de Tasajera.

Este proyecto hace parte de una intervención que contempla cerca de 50 kilómetros de obra nueva y más de 166 kilómetros en operación y mantenimiento, con una inversión total que asciende a $2,7 billones. La vía busca mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados del Caribe, facilitando el tránsito entre municipios clave y reduciendo los tiempos de desplazamiento.

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El interventor del proyecto confirmó que no existe impedimento técnico, legal, ambiental, contractual ni administrativo que limite o condicione el inicio de la etapa de construcción; que el concesionario ha cumplido con las obligaciones ambientales exigibles para esta fase; y que la Gobernación cuenta con plena seguridad jurídica para continuar con la actuación administrativa subsiguiente.

Qué dicen las comunidades

Entre tanto, algunos lideres de la región manifiestan su preocupación por la obra “desde el año 2016 hemos venido haciendo seguimiento a esta obra, hemos hecho muchas apreciaciones, como la del canal Maracaibo que solo le han hecho un solo Box Colver, después escucharon a la comunidad y la hicieron, pero quedaron algunas cosas pendientes”, precisó el líder comunal Edward Ochoa.

Por otro lado, asegura que no tuvieron en cuenta a los campesinos de los corregimientos y veredas de Ciénaga, Magdalena que también tienen su parcela y que se movilizan en carros de tracción animal exponiendo sus vidas.