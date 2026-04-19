¡Evite multas! Así opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 20 al 26 de abril

Conozca cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de abril de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

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Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá́ para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Así será el pico y placa del 20 al 26 de abril

Lunes 20 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 21 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 22 de abril : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 23 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 24 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 25 de abril : no aplica la medida de pico y placa.

: no aplica la medida de pico y placa. Domingo 26 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

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No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

Recuerde que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Tenga en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

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¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir con el pico y placa?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

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