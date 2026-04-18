Más de 17.000 familias de Bogotá podrían quedarse sin subsidio de vivienda entre 2026 y 2027

La concejal Sandra Forero Ramírez alertó en el Concejo de Bogotá sobre las dificultades que enfrenta la política de vivienda en la ciudad, señalando impactos tanto a nivel nacional, por el denominado “Efecto Peto”, como a nivel local por decisiones heredadas del POT de la anterior administración.

Uno de los principales problemas es la falta de recursos para garantizar los subsidios de vivienda. Según cifras de la Secretaría de Hábitat, esta situación podría afectar a 4.757 hogares en 2026 y a otros 12.485 en 2027. Forero aseguró que ya había advertido sobre este déficit, indicando que se requerían $100.000 millones adicionales, pero solo se asignaron $14.000 millones, lo que deja en incertidumbre el acceso a vivienda para miles de familias vulnerables.

La concejal advirtió que no acelerar estos procesos podría impactar negativamente la generación de empleo en el sector, ya que el dinamismo actual depende de licencias aprobadas en vigencias anteriores. Finalmente, Forero hizo un llamado a la administración distrital para garantizar tanto los recursos como el suelo necesario para cumplir las metas de vivienda social.