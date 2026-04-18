Un muerto y otro herido deja accidente minero en el municipio de Paipa

Las entidades de socorro de Paipa y Nobsa rescataron a una persona con vida, mientras que otro trabajador perdió la vida / Foto: Alcaldía de Paipa.

Paipa

En el municipio de Paipa se registró un accidente minero que dejó un trabajador muerto y otro herido tras quedar atrapados dentro de la mina, que al parecer estaba suspendida.

El incidente se registró en una mina ubicada en la vereda Jazminal, ocurrido en la tarde de este viernes 17 de abril, y que dejó a dos trabajadores atrapados bajo tierra, activando un operativo de rescate con organismos de socorro y la comunidad del sector.

“De manera inmediata, se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Paipa, desplegando la respuesta institucional y operativa en el territorio. Al arribo de los primeros respondientes, se confirmó que dos mineros se encontraban atrapados al interior de la mina. De forma articulada, trabajadores del sector iniciaron las primeras labores de rescate y tras varias horas de trabajo, al final de la tarde fue rescatado el primer minero con vida, con signos estables y una posible fractura en una pierna. El trabajador fue atendido en el lugar y trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en Paipa”, señaló Fernando Pinzón Yate, Coordinador de Emergencias de Paipa.

Sin embargo, la emergencia continuó y en la noche llegó el equipo de Salvamento Minero de Nobsa llegó al sitio de la emergencia a reforzar la operación.

“Posteriormente, arribó al lugar el equipo especializado de Salvamento Minero de Nobsa, con el fin de reforzar las labores de búsqueda y rescate del segundo minero que permanecía atrapado y quien infortunadamente fue hallado sin vida”, agregó Pinzón Yate.

De acuerdo con la Alcaldía de Paipa, la mina contaba con una suspensión vigente por condiciones de seguridad impuesta por la Agencia Nacional de Minería.

En la zona hicieron presencia Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y autoridades locales.