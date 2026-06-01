Progresistas de Boyacá piden recomponer el camino para que Iván Cepeda gane en segunda vuelta

Los congresistas de Boyacá que apoyan la candidatura presidencial de Iván Cepeda, señalan que esperan que el camino se recomponga.

Tunja

En un comunicado el Representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca se pronunció sobre los resultados de la primera vuelta presidencial donde el candidato que apoyaron tanto su partido Alianza Verde como el Pacto Histórico, Iván Cepeda perdió por 121.343 votos.

Sin embargo, Salamanca destacó el fervor en torno al nombre de Cepeda.

“Colombia habló con claridad y su voz resonó en cada rincón de la nación. Millones de ciudadanos ratificaron su confianza en el cambio, en la justicia social y en la construcción de un país donde la dignidad, la inclusión y las oportunidades sean una realidad para todos”.

Destacó lo que sigue en la segunda vuelta presidencial que se realizará el 21 de junio.

“Llegar a la segunda vuelta no es una derrota; es la confirmación de que existe una fuerza ciudadana vigorosa, consciente y esperanzada que no está dispuesta a renunciar a las transformaciones alcanzadas ni a abandonar el camino de las reformas que han puesto en el centro a quienes durante décadas fueron olvidados”.

Aseguró que deben salir a las calles y campos a defender las reformas sociales impulsadas por Gustavo Petro que serán profundizadas por un eventual gobierno de Iván Cepeda y anunció mayor unidad y organización.

“Desde Boyacá sabemos lo que significa que el Estado vuelva su mirada al campo, a los pequeños productores, a la economía popular y a las comunidades históricamente excluidas. Por eso tenemos la responsabilidad de defender los avances logrados y de llevar este mensaje a cada vereda, barrio y municipio. La segunda vuelta nos exige más unidad, más organización y más compromiso”.

Tras el resultado de la primera vuelta presidencial en Boyacá instó a seguir sumando.

“Es el momento de sumar voluntades, superar diferencias y convocar a todos los sectores democráticos que creen en una Colombia más justa, más equitativa y humana. La historia nos enseña que las grandes conquistas no se alcanzan en un solo momento. Hoy la tarea continúa y el compromiso se fortalece. Porque el futuro de Colombia no puede edificarse sobre el miedo o el odio, ni sobre el retorno a las viejas prácticas que durante años limitaron las oportunidades de millones de ciudadanos”.

Por su parte el senador electo de la Alianza Verde, John Amaya celebró el avance del progresismo en la primera vuelta presidencial.

En sus redes sociales publicó un comparativo de los votos alcanzados por Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial de 2022 y los de Iván Cepeda en 2026.

El escenario de 2026 es incluso más favorable que el de 2022.

2022 primera vuelta

Petro: 40,33%

Rodolfo – Fico: 52,07%

Fajardo: 4,20%

Segunda Vuelta:

Petro presidente: 50,44%

2026 Primera Vuelta

Cepeda: 40,91%

Abelardo + Paloma: 50,65%

Fajardo: 4,25%

Y terminó diciendo: “Vamos por la victoria, Cepeda Presidente”.

En ese mismo sentido se pronunció en sus redes sociales, la saliente senadora de la Alianza Verde, Carolina Espitia.

“Los resultados de esta primera vuelta nos dejan una certeza: Colombia no puede retroceder. Hoy estamos llamados a defender la vida digna, la educación, la inclusión y los derechos de quienes han sido históricamente excluidos. Por eso, redoblamos esfuerzos para que Iván Cepeda sea presidente y Aida Quilcué vicepresidenta”.

E hizo un llamado a sumar esfuerzos.

“Convocamos a quienes creen en un país con más oportunidades, que proteja a las mujeres, las campesinas, las minorías y nuestros ecosistemas. Es momento de sumar voluntades, dialogar y motivar a quienes aún no han decidido votar. Con todo el coraje, con toda la esperanza y por la defensa de la vida, vamos juntos a ganar la segunda vuelta”.

En sus redes sociales también se pronunció Wilmer Leal, exrepresentante a la Cámara de la Alianza Verde. “Con más fuerza y convicción recorreremos cada barrio y vereda de Boyacá. Nos mueve la convicción profunda que las ideas pueden más que la violencia. Iván Cepeda, presidente”.

Por los lados del Pacto Histórico el Representante a la Cámara, Pedro José Suárez publicó un corto video desde la sede de campaña de Iván Cepeda donde asegura que; “apenas comienza esto, nos queda la segunda vuelta y en la segunda vuelta va a ser el triunfo de Iván Cepeda. No vamos a bajar la guardia, vamos a sumar los voticos que nos hicieron falta, porque el país no va a retroceder”.

Hasta el momento no se han pronunciado el Representante electo del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez.