El candidato de Carlos Amaya ganó en la primera vuelta de 2022, pero perdió en la de 2026
En 2022 el ganador en el departamento fue el candidato presidencial Rodolfo Hernández con 322.940 votos.
Tunja
En 2022 Carlos Amaya participó en la consulta de la Coalición Centro Esperanza en la que sacó 451.223 votos ubicándose en tercer lugar después de Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán y desde el Vichada anunció su respaldo al candidato Rodolfo Hernández.
“Acá es donde está esa Colombia olvidada, que hoy reclama por dignidad y necesita de un Estado que le tienda la mano y la haga parte del desarrollo nacional. Acá es donde debe empezar a forjarse esa nueva Colombia, esa Nueva Esperanza, por la que millones hemos luchados durante tantos años”, dijo Amaya en un documento público”.
A renglón seguido Amaya recuerda que ambos tenían experiencia gobernando.
“Usted gobernó su ciudad y yo mi departamento. Ambos lo hicimos con éxito. Hoy, estas dos historias se encuentran para dar un mensaje de unidad a la nación entera: Llegó la hora de vencer por fin esa espiral de divisiones en la que la dirigencia política ha involucrado a este país. Décadas atrás entre conservadores contra liberales, luego que la guerra o la paz y entre uribismo y santismo. Y hoy quieren que le demos otra vuelta a ese ciclo de fracturas haciéndonos creer que no hay más camino que uribismo o petrismo”.
En la primera vuelta presidencial de 2022, ese apoyo de Amaya se vio reflejado en la votación que sacó el ingeniero Rodolfo Hernández en Boyacá.
Primera vuelta presidencial 2022
Rodolfo Hernández 322.940
Gustavo Petro: 195.184
Federico Gutiérrez: 66.772
Sergio Fajardo: 23.207
John Milton Rodríguez: 5.075
Enrique Gómez Martínez: 1.873
Ingrid Betancur: 398
Luis Pérez: 219
Por municipios primera vuelta 2022:
Tunja: Gustavo Petro 41.993
Sogamoso: Gustavo Petro 27.019
Duitama: Rodolfo Hernández 26.111
Chiquinquirá: Rodolfo Hernández 14.669
Puerto Boyacá: Rodolfo Hernández 12.606
Paipa: Rodolfo Hernández 9.213
Villa de Leyva: Rodolfo Hernández 4.643
Sin embargo, cuatro años después el apoyo de Amaya no se ve reflejado en las votaciones. Así quedó demostrado en las votaciones del 31 de mayo cuando pese al respaldo de la Alianza Verde y el Pacto Histórico el candidato Iván Cepeda no solo no ganó, sino que se vio superado en 118 municipios.
Abelardo de la Espriella sacó 337.768, mientras que el candidato del Pacto Histórico solo llegó a los 216.425 apoyos, una diferencia de 121.343 votos.
Por municipios en primera vuelta presidencial 2026:
Tunja: Iván Cepeda 44.172
Abelardo de la Espriella 37.018
Sogamoso: Abelardo de la Espriella 29.674
Iván Cepeda 27.481
Duitama: Abelardo de la Espriella 29.238
Iván Cepeda 27.239
Chiquinquirá: Abelardo de la Espriella 15.041
Iván Cepeda 9.233
Puerto Boyacá: Abelardo de la Espriella 12.009
Iván Cepeda 8.243
Paipa: Abelardo de la Espriella 9.133
Iván Cepeda 7.950
Villa de Leyva: Abelardo de la Espriella 5.160
Iván Cepeda 3.142
En estos municipios ganó Iván Cepeda:
Tunja: Iván Cepeda 44.172
Cubará: Iván Cepeda 1.679
Paz de Río: Iván Cepeda 1.103
Nobsa: Iván Cepeda 5.385
Tibasosa: Iván Cepeda 2.906
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...