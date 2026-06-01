El candidato de Carlos Amaya ganó en la primera vuelta de 2022, pero perdió en la de 2026

El gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya votó en el coliseo municipal Santiago de Tunja / Foto: Suministrada.

Tunja

En 2022 Carlos Amaya participó en la consulta de la Coalición Centro Esperanza en la que sacó 451.223 votos ubicándose en tercer lugar después de Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán y desde el Vichada anunció su respaldo al candidato Rodolfo Hernández.

“Acá es donde está esa Colombia olvidada, que hoy reclama por dignidad y necesita de un Estado que le tienda la mano y la haga parte del desarrollo nacional. Acá es donde debe empezar a forjarse esa nueva Colombia, esa Nueva Esperanza, por la que millones hemos luchados durante tantos años”, dijo Amaya en un documento público”.

A renglón seguido Amaya recuerda que ambos tenían experiencia gobernando.

“Usted gobernó su ciudad y yo mi departamento. Ambos lo hicimos con éxito. Hoy, estas dos historias se encuentran para dar un mensaje de unidad a la nación entera: Llegó la hora de vencer por fin esa espiral de divisiones en la que la dirigencia política ha involucrado a este país. Décadas atrás entre conservadores contra liberales, luego que la guerra o la paz y entre uribismo y santismo. Y hoy quieren que le demos otra vuelta a ese ciclo de fracturas haciéndonos creer que no hay más camino que uribismo o petrismo”.

En la primera vuelta presidencial de 2022, ese apoyo de Amaya se vio reflejado en la votación que sacó el ingeniero Rodolfo Hernández en Boyacá.

Primera vuelta presidencial 2022

Rodolfo Hernández 322.940

Gustavo Petro: 195.184

Federico Gutiérrez: 66.772

Sergio Fajardo: 23.207

John Milton Rodríguez: 5.075

Enrique Gómez Martínez: 1.873

Ingrid Betancur: 398

Luis Pérez: 219

Por municipios primera vuelta 2022:

Tunja: Gustavo Petro 41.993

Sogamoso: Gustavo Petro 27.019

Duitama: Rodolfo Hernández 26.111

Chiquinquirá: Rodolfo Hernández 14.669

Puerto Boyacá: Rodolfo Hernández 12.606

Paipa: Rodolfo Hernández 9.213

Villa de Leyva: Rodolfo Hernández 4.643

Sin embargo, cuatro años después el apoyo de Amaya no se ve reflejado en las votaciones. Así quedó demostrado en las votaciones del 31 de mayo cuando pese al respaldo de la Alianza Verde y el Pacto Histórico el candidato Iván Cepeda no solo no ganó, sino que se vio superado en 118 municipios.

Abelardo de la Espriella sacó 337.768, mientras que el candidato del Pacto Histórico solo llegó a los 216.425 apoyos, una diferencia de 121.343 votos.

Por municipios en primera vuelta presidencial 2026:

Tunja: Iván Cepeda 44.172

Abelardo de la Espriella 37.018

Sogamoso: Abelardo de la Espriella 29.674

Iván Cepeda 27.481

Duitama: Abelardo de la Espriella 29.238

Iván Cepeda 27.239

Chiquinquirá: Abelardo de la Espriella 15.041

Iván Cepeda 9.233

Puerto Boyacá: Abelardo de la Espriella 12.009

Iván Cepeda 8.243

Paipa: Abelardo de la Espriella 9.133

Iván Cepeda 7.950

Villa de Leyva: Abelardo de la Espriella 5.160

Iván Cepeda 3.142

En estos municipios ganó Iván Cepeda:

Tunja: Iván Cepeda 44.172

Cubará: Iván Cepeda 1.679

Paz de Río: Iván Cepeda 1.103

Nobsa: Iván Cepeda 5.385

Tibasosa: Iván Cepeda 2.906