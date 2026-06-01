Congresistas de Boyacá no pudieron revalidar en sus municipios votaciones para sus candidatos

Congresistas boyacenses que se la jugaron por sus candidatos presidenciales.

Tunja

Boyacá vivió una jornada democrática durante la primera vuelta presidencial donde salieron a votar 677.633 ciudadanos de los 1.039.923 habilitados para participar. Y paradójicamente ningún congresista que apoyaba a Iván Cepeda y Paloma Valencia ganó en sus respectivos municipios.

En Maripí de donde es oriundo el representante a la Cámara, Eduar Triana ganó Abelardo de la Espriella quien sacó 1.996 votos, mientras Paloma Valencia apenas sumó, 383 apoyos.

Igual circunstancia se vivió en el municipio de Socha, tierra de la senadora electa, Zandra Bernal donde la campaña de Abelardo de la Espriella sacó 1.879, mientras Paloma Valencia alcanzó 641 votos, ni siquiera se ubicó en el segundo lugar, pues también fue superada por Iván Cepeda con 1.120 votos.

Por los lados del Pacto Histórico se vivió una situación muy parecida, pues en Duitama donde tienen alcaldesa y representante electo también perdieron.

El candidato Iván Cepeda sumó en la Perla de Boyacá de donde es José Luis Bohórquez 27.239 votos, es decir, 1.999 votos menos que Abelardo de la Espriella quien sumó 29.238 apoyos.

En Socha que también es la tierra del gobernador, Carlos Amaya y el senador electo John Amaya también perdió Iván Cepeda, pues Abelardo de la Espriella superó al candidato del Pacto Histórico y del Centro Democrático con 1.879 votos.

En Sotaquirá, tierra del Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca también perdió Iván Cepeda, quien sacó 1.132 votos, mientras que Abelardo de la Espriella sumó 2.145.

En Villa de Leyva, tierra de la senadora, Carolina Espitia, también ganó Abelardo de la Espriella con 5.160 votos, mientras Iván Cepeda sacó 3.142.

Paipa tierra del Representante electo, Yamit Noe Hurtado, el triunfo también fue para Abelardo de la Espriella con 9.133 votos, sobre 7.950 de Iván Cepeda.

En Sutamarchán de donde es oriundo el exrepresentante, Wilmer Castellanos, de la Espriella también ganó con 2.519 votos, mientras que Iván Cepeda apenas sumó, 1.006.