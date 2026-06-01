Abelardo de la Espriella ganó en 118 de los 123 municipios de Boyacá

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria, alcanzó en Boyacá 337.768 votos.

Tunja

La democracia goza de buena salud en Boyacá donde en la primera vuelta presidencial salieron a votar 47.063 ciudadanos más que en 2022.

El candidato Abelardo de la Espriella ganó en Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Paipa, Villa de Leyva y 112 municipios más sumando 337.768 votos, mientras que Iván Cepeda ganó en Tunja, Cubará, Paz de Río, Nobsa y Tibasosa sumando en total 216.425 apoyos, una diferencia de 121.343 votos.

Por municipios:

Tunja: Iván Cepeda 44.172

Abelardo de la Espriella 37.018

Sogamoso: Abelardo de la Espriella 29.674

Iván Cepeda 27.481

Duitama: Abelardo de la Espriella 29.238

Iván Cepeda 27.239

Chiquinquirá: Abelardo de la Espriella 15.041

Iván Cepeda 9.233

Puerto Boyacá: Abelardo de la Espriella 12.009

Iván Cepeda 8.243

Paipa: Abelardo de la Espriella 9.133

Iván Cepeda 7.950

Villa de Leyva: Abelardo de la Espriella 5.160

Iván Cepeda 3.142

En estos municipios ganó Iván Cepeda:

Tunja: Iván Cepeda 44.172

Cubará: Iván Cepeda 1.679

Paz de Río: Iván Cepeda 1.103

Nobsa: Iván Cepeda 5.385

Tibasosa: Iván Cepeda 2.906