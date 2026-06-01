Abelardo de la Espriella ganó en 118 de los 123 municipios de Boyacá
Iván Cepeda se quedó con Tunja donde sacó 44.172
Tunja
La democracia goza de buena salud en Boyacá donde en la primera vuelta presidencial salieron a votar 47.063 ciudadanos más que en 2022.
El candidato Abelardo de la Espriella ganó en Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Paipa, Villa de Leyva y 112 municipios más sumando 337.768 votos, mientras que Iván Cepeda ganó en Tunja, Cubará, Paz de Río, Nobsa y Tibasosa sumando en total 216.425 apoyos, una diferencia de 121.343 votos.
Por municipios:
Tunja: Iván Cepeda 44.172
Abelardo de la Espriella 37.018
Sogamoso: Abelardo de la Espriella 29.674
Iván Cepeda 27.481
Duitama: Abelardo de la Espriella 29.238
Iván Cepeda 27.239
Chiquinquirá: Abelardo de la Espriella 15.041
Iván Cepeda 9.233
Puerto Boyacá: Abelardo de la Espriella 12.009
Iván Cepeda 8.243
Paipa: Abelardo de la Espriella 9.133
Iván Cepeda 7.950
Villa de Leyva: Abelardo de la Espriella 5.160
Iván Cepeda 3.142
En estos municipios ganó Iván Cepeda:
Tunja: Iván Cepeda 44.172
Cubará: Iván Cepeda 1.679
Paz de Río: Iván Cepeda 1.103
Nobsa: Iván Cepeda 5.385
Tibasosa: Iván Cepeda 2.906
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...