Procuraduría vigilará elecciones atípicas en Sitionuevo (Magdalena) y Concepción (Santander)

Justicia

La Procuraduría General de la Nación vigilará las elecciones atípicas que se realizarán el próximo domingo 19 de abril en los municipios de Sitionuevo (Magdalena) y Concepción (Santander).

La Comisión Nacional de Control Electoral, presidida por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y en aplicación de la estrategia Paz Electoral, se encargará de monitorear las votaciones para garantizar que se lleven a cabo en calma.

Sitionuevo (Magdalena)

El municipio tiene un censo electoral de 21.839 ciudadanos habilitados para votar, distribuidos en 5 puestos de votación, con un total de 59 mesas.

“La totalidad de estos puestos y mesas estarán bajo vigilancia preventiva del Ministerio Público, a través de los funcionarios de las Comisiones Territoriales de Control Electoral, de las cuales hace parte la Personería”, señaló la Procuraduría.

Entre tanto, funcionarios de la Procuraduría Regional de Instrucción de Barranquilla estarán verificando los cinco puestos de votación y estarán conectados al Puesto de Mando Unificado Departamental (PMU).

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Concepción (Santander)

En ese municipio están habilitados para votar 5.326 ciudadanos, distribuidos en 7 puestos de votación, con un total de 18 mesas.

También estarán bajo vigilancia del Ministerio Público, a través de la Personería de Concepción (Santander), mientras las procuradurías territoriales estarán de forma virtual atendiendo el Puesto de Mando Unificado Departamental (PMU).

“Para la vigilancia durante la etapa poselectoral en el municipio de Sitionuevo (Magdalena), se conformaron dos (2) comisiones escrutadoras auxiliares y una (1) municipal, labor que estará a cargo del procurador judicial II administrativo, doctor Eurípides Castro Sanjuan. Por su parte, para el municipio de Concepción (Santander) se conformó una (1) comisión escrutadora municipal, cuya vigilancia estará a cargo de la personera municipal”, señaló la Procuraduría.

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Agregó, además, que “las funciones de vigilancia serán coordinadas desde el nivel nacional por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, con el apoyo de la Dirección de Apoyo Estratégico, Análisis de Datos e Información (DAE), para lo cual se implementará el respectivo plan de comunicaciones destinado a apoyar a los servidores que se encuentren ejerciendo la vigilancia preventiva en los puestos y mesas de votación, además de participar en el PMU nacional convocado por el Ministerio del Interior”.