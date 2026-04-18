Once bandas criminales se disputan el control ilegal en municipios del Atlántico

En medio de una nueva ofensiva contra la criminalidad en el Atlántico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que al menos once bandas de crimen organizado se disputan el control de economías ilegales en varios municipios del departamento, lo que estaría detrás del reciente incremento de homicidios y hechos de violencia.

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El pronunciamiento se dio tras un consejo de seguridad realizado en Baranoa, donde el jefe de la cartera de Defensa explicó que estas estructuras delincuenciales operan principalmente en seis municipios y tienen como objetivo apoderarse de rentas ilícitas como el microtráfico, la extorsión y el contrabando.

“El incremento del homicidio se da principalmente por el enfrentamiento entre bandas criminales”, afirmó el ministro, al tiempo que detalló que los grupos más peligrosos en la región incluyen facciones de “Los Costeños”, “los Pepes” y la intención de expansión del Clan del Golfo.

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Aunque el Atlántico no registra cultivos ilícitos, Sánchez advirtió que el departamento se ha convertido en corredor estratégico para el tráfico de drogas provenientes de regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Cauca. “Aquí transita cocaína y marihuana, ya sea para consumo local o para exportación hacia otros países”, indicó.

El funcionario destacó que, pese a los avances operativos, como el aumento del 45% en capturas por extorsión y secuestro, la identificación de 47 sicarios y la captura de 24 de ellos, la amenaza criminal persiste, en parte por la participación de menores de edad en actividades delictivas y por fenómenos de reincidencia.

En ese sentido, el ministro hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la prevención del delito, con estrategias enfocadas en jóvenes y articuladas con entidades como el ICBF, autoridades locales y la Fuerza Pública. “Es un problema también de cultura y de lo que se enseña en la familia. Debemos promover la legalidad desde la base social”, sostuvo.

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Medidas para el Atlántico

Como parte de las medidas, el Gobierno anunció el refuerzo del pie de fuerza con un nuevo destacamento del Gaula Caribe y un pelotón adicional del Ejército, así como el fortalecimiento de capacidades de inteligencia con unidades de policía judicial. Además, se incrementarán las recompensas para facilitar la captura de cabecillas.

En paralelo, se avanza en inversiones tecnológicas para la seguridad, que incluyen la ampliación del sistema de videovigilancia, de 411 a 580 cámaras en 18 municipios, y la implementación de 50 drones con inteligencia artificial para tareas de monitoreo y control.

Delinquen desde las cárceles

El ministro también alertó sobre la continuidad de actividades criminales desde centros penitenciarios, señalando a alias como “el Negro”, “el Gomelo”, “Christian Bruce” y “el Gordo”, quienes, pese a estar privados de la libertad, seguirían ordenando delitos. Frente a esto, anunció medidas más drásticas para frenar la extorsión desde las cárceles.

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Finalmente, Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar a través de las líneas 147 y 165, asegurando reserva absoluta, y subrayó que el éxito de la estrategia dependerá del trabajo conjunto entre autoridades y comunidad. “El Atlántico no está solo. Vamos a hacer todo lo necesario para devolverle la tranquilidad y garantizar un futuro próspero”, concluyó.