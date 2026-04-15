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15 abr 2026 Actualizado 22:56

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Barranquilla

Day Vásquez podrá salir del país: juez revocó medida de aseguramiento no privativa de la libertad

El juzgado no reconoció a Laura Ojeda como víctima en este caso.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

Efraín

Barranquilla

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, podrá salir del país al ser revocado la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que se le impuso en agosto de 2023. Así quedó establecido en la audiencia realizada en la tarde de este miércoles, 15 de abril.

Según el Juez 10 Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla, Manuel López Noriega, no se cumplen los requisitos para mantener esta medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Manifestó que la expareja de Nicolás Petro ha cumplido con los acuerdos consignados en el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.

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