La congresista electa “Lalis” denuncia a Santiago Botero por presunta compra de votos en campaña

La congresista electa Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, denunció ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior, al candidato presidencial Santiago Botero, por una presunta conducta de compra de votos durante su campaña.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de abril, cuando el aspirante presidencial habría ofrecido dinero en público a cambio de apoyo electoral. “El candidato a la presidencia Santiago Botero Jaramillo presuntamente ofrecería dinero en público a cambio de votos. Rifó 25 millones de pesos y no es rumor. Hay un video donde se escucha y se ve cómo lo hace”, aseguró la congresista electa.

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Beltrán indicó que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos para que se adelante la investigación correspondiente. “Aquí estamos para hacer control político, pedimos a la Fiscalía que investigue estos hechos y que el Consejo Nacional Electoral ponga en claro los topes de esta campaña”, afirmó.

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Asimismo, advirtió sobre el impacto de este tipo de prácticas en el sistema democrático. “No se dejen engañar, no cambien su voto por plata ni por promesas vacías, porque esto no vale cuatro años de mala suerte con un gobierno corrupto”, enfatizó.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, el delito de corrupción al sufragante contempla penas de prisión entre 4 y 8 años para quienes ofrezcan o entreguen dinero con el fin de influir en el voto de los ciudadanos.