Convenio permitirá a los trabajadores que cotizan en Colombia y Alemania sumar semanas de pensión. Foto: Getty Images.

Buenas noticias para los trabajadores migrantes. Tras días de negociaciones, Colombia y Alemania firmaron un convenio bilateral de seguridad social con el que se pretende garantizar la protección de los empleados extranjeros y optimizar su acceso a derechos pensionales.

Este convenio se logró gracias a la participación de 12 representantes de entidades como el ministerio de Trabajo, sistemas pensionales, la Cancillería de Colombia y la Embajada de Alemania. Además, contó con el acompañamiento de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, quien resaltó la importancia del acuerdo.

El acuerdo se da como una solución a una problemática para los migrantes, quienes no tenían la posibilidad de acumular los aportes realizados en distintos sistemas de seguridad social, lo que creaba dificultades para acceder a la jubilación.

¿Cómo beneficia el convenio a los trabajadores migrantes?

El convenio bilateral permitirá que los trabajadores puedan acumular los periodos cotizados en ambas naciones, lo que facilita el cumplimiento necesario y requerido por la ley para acceder a una pensión.

Esta nueva medida es una buena noticia para las personas que han desarrollado su vida laboral entre Alemania y Colombia.

Por otra parte, Yadir Salazar Mejía, embajadora de Colombia en Alemania, aseguró que este mecanismo beneficiará a más de 22.000 colombianos que, actualmente, cotizan en el sistema alemán, así como a ciudadanos alemanes que están vinculados al sistema colombiano.

Por su parte, Soraya Pino, negociadora del Ministerio del Trabajo, señaló que el acuerdo entrega la posibilidad de “combinar los períodos de seguro”, lo que significa una mejora sustancial en el acceso a beneficios pensionales y en la protección social de los migrantes.

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De igual manera, el convenio incentiva la movilidad laboral, además de fortalecer los vínculos en ámbitos económico y social, consolidando un marco más sólido entre los dos países para una cooperación bilateral.

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