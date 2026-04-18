Bayern Múnich Vs. Stuttgart: Día y hora del juego que coronaría campeón de la Bundesliga a Luis Díaz

Bayern Múnich recibe al Stuttgart en el Allianz Arena, en juego válido por la fecha 30 de la Bundesliga. Luis Díaz y sus compañeros están muy cerca de celebrar anticipadamente un nuevo título del fútbol alemán.

La agónica derrota del Borussia Dortmund 2-1 en campo del Hoffenheim, terminó de inclinar por completo el campeonato a favor del club Bávaro. Los locales se impusieron con un doblete del croata Andrej Kramarić, el del triunfo a los 90+8 minutos; por la visita había empatado el guineano Serhou Guirassy.

Con 12 puntos por delante para el Dortmund, la diferencia con el Bayern Múnich en la cima es precisamente de 12 unidades. El equipo de Vincent Kompany registra 76 puntos, con un partido menos; mientras que las Abejas se encuentran con 64 unidades.

Así las cosas, el Bayern solo necesita empatar uno de sus cinco partidos restantes para celebrar un nuevo título de la Bundesliga. Además del Stuttgart, estará enfrentándose al Bayer Leverkusen (visitante), el Mainz (visitante), el Heindenheim (local), el Wolfsburgo (visitante) y el Colonia (local).

¿Cuándo y cómo seguir Bayern Múnich Vs. Stuttgart?

El juego Bayern Múnich Vs. Stuttgart se disputará este domingo a partir de las 10:30AM. El minuto a minuto del partido podrá seguirse en la página web de Caracol Radio.

Luis Díaz, quien sería inicialista este domingo en el Bayern, ha disputado en todas las competencias un total de 42 partidos con el club alemán, con un saldo de 28 goles marcados y 15 asistencias aportadas.